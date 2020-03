Rår tilsette frå å reise på konferansar

Nyheiter

Helse Møre og Romsdal rår frå tilsette om å delta på større konferansar, kurs og der eit stort tal helsepersonell møtest.

Denne innstramminga gjeld alle helseføretaka i Helse Midt-Norge, melder helseføretaket på sine heimesider.

Søndag gjekk Helse Midt-Norge ut med ei melding kor dei rådde frå alle tilsette i føretaksgruppa å delta på større samlingar.

Dette inneber kurs, kongressar og andre tilstellingar kor eit stort tal helsepersonell møtast.

Dette gjerast for å minimere risikoen for at tilsette skal bli smitta av koronavirus, med dei driftsmessige konsekvensane dette vil kunne ha.

– Leiarar må føreta ei sjølvstendig vurdering av kva slags konsekvensar det kan få å sende tilsette på kurs og samlingar. Konkret tilrår vi at ein er særs restriktiv på nasjonale samlingar, noko mindre restriktiv på regionale samlingar og mindre restriktiv på lokale samlingar. Eg vil rå frå tilsette å delta på større kurs og samlingar med over 100 deltakarar, seier fagdirektør Torstein Hole og legg til:

– Vi skal ikkje sende tilsette på internasjonale kongressar slik som situasjonen er per i dag. Men er det eksempelvis snakk om å sende nokon på eit LIS-kurs i Oslo slik at dei får godkjent spesialiseringa si, så kan ein vurdere det annleis. Leiaren må altså vurdere konsekvensane av 14 dagars karantene for dei tilsette, og eventuelt konsekvensane av – i verste fall – smitte inn i seksjonen, understrekar Hole.

Innanfor Helse Midt-Norge er mellom anna regional samhandlingskonferanse avlyst som følge av dette, heiter det frå Helse Møre og Romsdal.