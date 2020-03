Nyheiter

– Uansett korleis ein reknar på det, tretti prosent av fylkesvegstrekningane som har behov for rassikring, ligg i Ørsta kommune.

Det seier fylkespolitikar Per Ivar Lied (Sp). Han er difor glad for at eit samrøystes samferdselsutval har gitt strekninga Urke – Øye plass på prioriteringslista over fylkesvegstrekningar som har behov for rassikring.

Var ikkje på lista

I tilrådinga frå fylkesdirektøren var ikkje Urke – Øye på lista, og heller ingen andre prosjekt i Ørsta.

– Det var ein viss logikk i det, då dei med høgast skredfare, og som er gjennomførbare økonomisk, vart prioritert. Men Urke – Øye var opphavleg ein del av heile Norangsdalen, og med å skilje ut denne strekninga, var det rom for å få plass på prioritetslista.

Det er sett av ein sum på 26 millionar kroner for å sikre sju skredutsette punkt på strekninga.

– Det vil nok verken kome midlar i år eller neste år. Men det vi veit er at skal eit prosjekt i det heile vere aktuelt for midlar, må det stå på ei prioritetsliste, seier Lied.

Mot slutten av fjoråret vart det lagt fram ein rapport, tinga av Statens vegvesen, region midt, om skredfaren i Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Utrulege tal

– Han viser utrulege tal. For det fyrste er det langt fleire skredutsette vegar i Møre og Romsdal enn i Trøndelag. I Møre og Romsdal er det peika på 95 skredpunkt. 37 av desse er i gamle Ørsta kommune. Viss vi trekkjer frå dei sju som er mellom Viddal og Leira, er framleis 30 i Ørsta kommune, og det er nær ein tredel av alle punkt, seier Lied.

Dette gjeld fylkesvegstrekningane, og dei fleste er i Hjørundfjord. Det er mellom Standal og Festøya, mellom Urke og Øye, og heile Norangsdalen.

– Det er viktig å få gjort desse opplysningane kjende. Vi som er politikarar frå Vestlandet kjenner nok til problematikken, men for mange av stortingspolitikarane frå andre kantar av landet, er denne problematikken heilt ukjend, seier Lied.

Vegvesenet har rekna ut kva rassikringane av dei farlege punkta i Ørsta vil koste: Urke og Øye vil koste 26 millionar kroner, Standal – Festøya 38 millionar kroner og Norangsdalen vil koste godt over ein milliard kroner, då tunnel er einaste alternativ for å sikre mot skred.