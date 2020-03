Nyheiter

Sist veke vart tre personar sett i karantene grunna mistanke om korona-smitte i Ørsta kommune. Det vart teke prøver av to av dei tre. Torsdag kom det svar om at den eine prøva var negativ. Måndag er det klart at prøvene til dei to siste også er negative for korona.

- Karantenen er oppheva, og per no er ingen i karantene i Ørsta. Vi ber likevel om å oppretthalde god handhygiene og halde seg oppdatert på retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet., skriv Ørsta kommune på sine heimesider.