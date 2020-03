Nyheiter

Utrykkingspolitiet har gjennomført ein fartskontroll i Åmdalen måndag føremiddag.

Resultatet frå kontrollen er at åtte bilførarar får forenkla førelegg for å ha køyrt for fort. Høgste fart var 84 km/t i sekstisona.

Det vart i tillegg gitt eit forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon under køyring, og det vart gjeve eitt gebyr for ikkje å ha brukt bilbelte.