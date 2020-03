Nyheiter

Volda Røde kors hjelpekorps leia aksjonen på Eidskyrkja laurdag kveld og natt,men fekk assistanse frå Ørsta Røde Kors hjelpekorps, og Stryn.

På sine Facebooksider skriv Ørsta Røde kors hjelpekorps at dei tre som var verfaste var svært kalde då dei vart lokaliserte, omlag klokka 2130 laurdag kveld, etter fleire timar på toppen av Eidskyrkja..

Her er rapporten frå Ørsta Røde kors hjelpekorps:



Aksjonen starta i 16-tida då dei 3 ikkje fant vegen ned på grunn av sterk vind og nedbør. Utgangspunktet var Grøndalen så fem personar frå Volda RKH/skredgruppa vart skyssa så langt inn i fjellet det var mogleg med snøskuter. Desse starta så å gå mot toppen av fjellet.

Samstundes vart ytterlegare ressursar sendt i retning Skinnviksetra for å ta seg opp frå fjellet frå den sida.

Tre snøskuterar frå Volda, Ørsta og Stryn starta arbeidet med å frakte meir folk frå Volda/Ørsta Røde Kors Skredgruppe og redningspulkar så høgt opp i fjellet som mogleg. Om det skulle vise seg at dei værfaste hadde problem med å gå ned sjølve ville det kunne bli eit behov for pulktransport.



Rundt klokka 2100 var Røde Kors patrulja som gjekk opp frå Grøndalen komne opp på topplatået på Eidskyrkja. Været var ekstremt. Full storm med orkan i kasta og nedbør gav ei sikt på 5-10 meter. Men med GPS og live tracking av Røde Kors patrulja kunne personell i Volda rettleide dei fram til dei tre værfaste. Dei vart funne ca klokka 2130. Dei 3 hadde grave seg ned i snøen for å få ly med etter mange timar i fjellet var dei svært kalde så dei vart pakka inn i jervendukar for å forsøke å få opp kroppstemperaturen.



Samstundes hadde snøskuterane klart å kome seg opp mot 950 moh. frå Skinnviksetra. Det vart etablert ein standplass der med pulkar og fleire frå skredgruppa.





Dei åtte som var på toppen av fjellet starta ca klokka 22 turen nedover. Dei tre værfaste kunne gå sjølve og ved hjelp av GPS kunne Røde Kors patrulja navigere ned Blåbreen og etterkvart møte dei andre ved snøskuterane.



Vel nede på Skinnviksetra, ca 23:30, kunne alle kome inn i ei varm hytte. Dei tre som var værfaste var uskadde og kunne skyssast tilbake til bilen sin i Grøndalen.

Dette var ein særdeles strabasiøs aksjon som etter alt å dømme berga tre liv. Utan ny teknologi som GPS, mobiltelefon app’ar og spesielt nødnett så hadde det teke mykje lenger tid. Stor takk til alle involverte.

Også Hovudredningssentralen trekkjer fram innsatsen til dei frivillege.

– Dei blei redda under ekstremt vanskelege vêrforhold. HRS retter ein stor takk til alle frivillige mannskap. Utan desse kunne denne hendinga enda med tragisk utfall, skriv Hovudredningssentralen Sør-Norge (HRS) på Twitter.