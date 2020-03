Heile Noregs onkel til X2 Festivalen

Nyheiter

Mannen som fekk heile Noreg til å få bakoversveis med til dømes «Styggen på ryggen», uforgløymelege høgdepunkt på "Hver Gang Vi Møtes" og ikkje minst si deltaking i rekordsesongen av "71 Grader Nord" no våren 2020. Dette og ein heil del meir, har gjort han til ein av notida sin mest folkekjære artistar. No blir Volda og X2 Festivalen neste stoppestad for Pål Tøien, betre kjend som OnklP, som også er aktuell med eit rykande ferskt album.

OnklP har i 15 år levert songar som heile Noreg diggar, ler og grin til. Fredag 17.april entrar han storscena i Propellhallen, med gamle klassikarar frå tida med Jaa9, De Fjerne Slektningene, Hver Gang Vi Møtes til rykande ferske låtar frå det nye albumet «Pål Tøien» som kom ut for kun ei veke sidan. No har han nærmare 1 000 000 månadlege lyttarar til saman på sine prosjekt.

Pål Tøien

På det nylege utgitte albumet «Pål Tøien» tar Onkl P eit galant oppgjer med fortida.

Han har snart 20 år på vegen, det er 15 år sidan førre soloalbum og over fem år sidan “Styggen på ryggen”. I løpet av den siste tida har han toppa livet med både hus på Nesodden og familietilvere. Noko som er ein stor kontrast til Påls tidligare liv som var farga av alkohol, skandalar og vill festing. Det er på tide å gjere opp status med det nye sjølvbiografiske albumet som tar for seg sjølve livet.

Noregs mest selde mixtape

Det heile starta i den gamle OL-byen Lillehammer, då Pål i ung alder fatta ein stor interesse for rap. Det var ikkje eit stort miljø for hip-hop og rap i Lillehammer tidleg på 2000 tallet, men Pål fann sin gjeng i gruppa «Dirty Oppland», som danna grunnlaget for suksessduoen «Jaa9 og OnklP». Gutane starta med å gi ut låtar gratis på internett, noko som gav dei ein stor og dedikert fanbase. Då dei gav ut sin fyrste mixtape i 2003, «Bonderomantikk», selde den såpass mange eksemplar at den fortsatt står som den mest selde mixtapen i Noreg! Duoen turnerar fortsatt rundt i Noreg, men Pål hadde ein så stor kjærleik for rap at han i tillegg valde å starte

soloprosjektet «OnklP».

Styggen på ryggen

Etterkvart møtte Pål på gutane i gruppa «Oslo Ess» som resulterte i samarbeidet «Onkl P & De Fjerne Slektningene». Slekta leverte ein blanding av beinhard rap og melodiøse rock element som Noreg ikkje hadde høyrt maken til. Deira største hit «Styggen på ryggen» tar for seg ein tematikk som var med på å endre det norske samfunnet sin openheit rundt psykisk helse. Låta traff ein nerve i det norsk folk som førte til at den ble rost i skyene av politikarar og næringslivsfolk, fekk seksar i VG, vant Edvardsprisen i klassen tekstforfattar, og blei nominert til P3 gull og 2x Spellemann.

Dette dannar eit herleg grunnlag, når OnklP fredag 17.April står på scena under X2. Denne fredagen kan du også få med deg det norske rockebandet Major Parkinson, og foredrag frå Mats Grimsæth, Marius Pettersen og Tormod Granheim. Det blir og ein rekke sjåarverdige sportar på formiddagen, så ta deg ein dagstur til Volda og opplev noko av det beste Noreg har å by på!

Er du under 18 år, kan du i følgje med verge, kjøpe U18 pass til torsdag 16.april som blant anna rommer danske Pattersutter, den elektroniske duoen Ka2, og ikkje minst foredrag og møte med Petter Northug! Laurdagen byr på blant anna Datarock, Lou Phelps og Tacobitch. Det er med andre ord duka for nok ein ekstremt kjekk X2 Festival!