Regnbogeflagget skal heisast i festflaggstenger, ikkje i offisielle flaggstenger

Bygdepride i Ørsta/Volda reagerer på Lars Karlsen frå Volda sitt krav om at regnbogeflagget må firast frå offisielle flaggstenger under festivalen den 8. mai. Karlsen skreiv følgjande til kommunedirektøren:

«Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at den 8 mai er frigjøringsdagen og da skal det norske flagget svaie alene på alle offentlige flaggstenger. Den dagen må og bør respekteres av alle. Håper du tar dette til deg og viser de som ofret livet og kjempet for vår og Norges frihet respekt. Her bør og skal du vise dagen med respekt, og ikke tillate andre organisasjoner å flagge offentlig. Det handler om respekt.»

Men no er det slik at Bygdepride ikkje har søkt om å få heise regnbogeflagget i offisielle flaggstenger, men i festflaggstenger. Volda formannskap sa i sitt førre møte ja til det, noko som betyr at regnbogeflagget blir heist i festflaggstenger i Hamnegata i Volda under festivalen – med unnatak av 8. mai.

I formannskapet sitt vedtak står det:

«Volda formannskap gjev løyve til at Bygdepride Ørsta/Volda får nytte festflaggstengene i Hamnegata til regnbogeflagget i dagane frå 6. til 10. mai. Med unntak av 8. mai.»

Kommunedirektøren si tilråding var at Bygdepride Ørsta/Volda burde få nytte festflaggstengene i Hamnegata til regnbogeflagget alle dagane frå 6. til 10. mai.

Ørsta kommune har førebels ikkje svart på søknaden.