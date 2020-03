Krev at Bygdepride firer regnbogeflagget 8. mai

Nyheiter

Frå 6. til 10. mai skal det arrangerast Bygdepride i Ørsta og Volda, og i samband med dette har dei søkt om å ha flagga sine oppe på offentlege flaggstenger desse dagane.

Problemet er berre at midt i pride-arrangementet kjem 8. mai, som er offisiell flaggdag, og i år markerer dagen i tillegg 75-årsjubileum for frigjeringa og nazi-Tyskland sitt endelege nederlag i 2. verdskrigen.

Lars Karlsen frå Volda skriv i ein epost til kommunedirektør Rune Sjurgard:

«Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at den 8 mai er frigjøringsdagen og da skal det Norske flagget svaie alene på alle offentlige flaggstenger. Den dagen må og bør respekteres av alle. Håper du tar dette til deg og viser de som ofret livet og kjempet for vår og Norges frihet respekt. Her bør og skal du vise dagen med respekt, og ikke tillate andre organisasjoner å flagge offentlig. Det handler om respekt.»