Ein person ventar framleis på test-resultatet

Nyheiter

Ved inngangen til helga har ein person i korona-karantene fått vite at han ikkje er sjuk av korona, medan ein framleis ventar på test-resultatet.

Ørsta kommune har på si heimesida oppretta ein statusrapport om korleis det går med koronaviruset i Ørsta. Fredag ettermiddag stod det å lese:

«Status for fredag er den same som for torsdag 5. mars. Dette melder Smittevernlegen i Ørsta.»

Og torsdag stod det:

«Per i dag er det 3 stk som er i karantene. Den eine av dei tre har fått svar på si prøve. Den var negativ, men det er gjort ei vurdering i samråd med FHI om at vedkomande skal vere borte frå arbeid/haldast i karantene til og med søndag. Dei to andre er i familie. Ein av dei har symptom og er testa. Her ventar vi prøvesvar snart. Vi er ikkje kjende med at det er nokon nye tilfelle i Ørsta.»