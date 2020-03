Nyheiter

Politiet melder på Twitter at dei har halde trafikkontroll i Vikebygdvegen torsdag frå klokka 13.45 til 14.40. I løpet av den korte timen skreiv dei ut to forenkla førelegg for bruk av mobil i bil, i tillegg til at ein person er meldt for høg fart og fekk førarkortet beslaglagt. Sjåføren køyrde i 89 km/t i 60-sona.