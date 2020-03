Hund drap hjortekalv

Nyheiter

Viltnemnda i Ørsta presiserer at hundeeigarar pliktar å vise aktsemt. Bakgrunnen er ei hending i ei av bygdene i Ørsta nyleg.

- Ein stor hund har fått tak i og drept ein hjortekalv. Hunden var med eigar på tur, og gjekk laus. Politiet vart varsla om saka, og kopla inn ettersøksring og kommune. Eg ynskjer difor å minne om reglane i hundelova, skriv Jan Roger Bjørkedal Leiar i vilt- og innlandsfiskeutvalet i Ørsta i ein e-post til Møre-Nytt

Det er bandtvang i perioden 1. april til og med 20. august, fordi hunden ikkje skal jage eller skade husdyr og vilt.

- Utanfor denne perioden er det ikkje bandtvang, men hundeeigar skal likevel vise aktsemd for å unngå at hunden gjer skade. Hunden kan vere laus berre når den blir følgt og kontrollert på aktsam måte, eller den er forsvarleg inngjerda på ein stad som ikkje er open for allmenn ferdsel (jfr. § 4 i hundelova). Eg vil be alle hundeeigarar om å vere merksame på dette, og ha kontroll på hunden sin når ein er ute på tur. Sjølv ein snill og roleg familiehund, uansett storleik, har instinkt som kan gjere den til eit rovdyr i slike tilfelle, skriv leiaren i Viltnemnda.