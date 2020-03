Dekanstillinga i Volda må lysast ut på nytt

Nyheiter

Høgskulestyret handsama i dag tilsetjing av ny dekan på Avdeling for mediefag. Men stillinga må lysast ut på nytt, sidan den som var innstilt til stillinga takka nei.

Det er Khrono.no som melder dette.

I ei melding frå høgskulen, sendt ut til alle tilsette ved Avdeling for mediefag, kjem det fram at det var Tor Bang som var innstilt til stillinga. Han takka nei til stillinga av personlege årsaker, heiter det i meldinga.

Slik Khrono forstår det skal han ha takka nei allereie før styret skulle handsama saka. Bang sjølv ønska ikke å stadfesta dette då Khrono snakka med han torsdag.

Det var totalt sju søkjarar til stillinga, og Bang var den einaste som vart innstilt.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er i dag dekan ved avdelinga. Åremålet hennar går ut i august. Etter arbeidsmiljøbråk vart ho omplassert i august, og deretter vedtok styret at stillinga skulle lysast ut. Rotevatn stod på søkjarlista då den vart offentleggjort i januar.

I meldinga til dei tilsette heiter det at høgskuleleiinga er leie seg for at ein ikkje klarte å få til ei avklaring for avdelinga i denne omgang, men at det framleis er seks månader att til åremålet tek til og dermed tid til å gjennomføra ein ny tilsetjingsprosess.