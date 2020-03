Varslar kutt utan tilleggsløyving

Nyheiter

Det er i eit notat til Prosjekt omstilling at seksjonsleiar Inger Liadal melder at seksjonen manglar 6,1 millionar kroner for å kunne halde oppe driftsnivået frå 2019.

– Når ein sjukeheimsplass kostar ca. ein million kroner, og vi har fått redusert ramma med 6,1 millionar kroner, vert det 6–7 plassar som må reduserast – utan omgjering til bufellesskap. For å halde budsjettramma må vi redusere tal tilsette og dermed teneste, og for oss betyr det reduksjon i tal sjukeheimsplassar, skriv Liadal.

Ho viser til at kommunestyret føreset at sjukeheimsplassar vert omgjort til omsorgsbustader, men at det også kostar.

– Skal vi greie å drifte sjukeheimsrom som omsorgsbustad må vi få tilført ekstra midlar, og vi må ha bebuarar med mindre omsorgsbehov i romma, slik at vi kan redusere bemanninga. Tek ein modell frå Vartdal helsetun kostar det ca. 700.000 kroner å drive bufellesskapet pr. plass årleg. Desse pengane er ikkje i budsjettet, skriv Liadal.