Korleis ser kvardagen din ut?

Eg byrjar helst dagen med ein kopp kaffi, ofte på badet medan eg ordnar meg. Deretter ein rask frukost (foretrekk lange, men det blir berre i helgane), før eg dreg på jobb på Apotek1 Klokkersundet, der eg er farmasøyt. Arbeidsdagen går i eitt med mange kundemøte og andre viktige legemiddelrelaterte oppgåver bak i apoteket. Etter enda arbeidsdag er det godt å kome heim og la haudet kvile. Då koplar eg av med matlaging som eg er veldig glad i, og ofte med ein god serie eller reality-program på tv medan eg et. Deretter prøver eg å få ein tur ut i frisk luft, vere aktiv eller treffe venar så ofte som råd.

Kva vil du framheve med heimstaden din?

Det må bli naturen. Etter eg flytta frå Ørsta som 19-åring er det alltid naturen eg skryt av til nye folk eg møter. Setninga «Det er verdas vakraste stad- gitt at det er fint vêr då», har blitt mykje brukt. Eg gler meg stort til å få besøk av vertsfamilien eg budde hos i Texas då eg var utvekslingsstudent andre året på vidaregåande, no til sommaren. Eg har mykje å vise dei, uansett vêr!

Kva saknar du i sentrum av Ørsta?

Først vil eg seie at det har vore ei imponerande utvikling i Ørsta dei siste åra, med utvida tilbod både til barn og vaksne. Eg likar godt å svømme/bade, så eit svømmeanlegg eller badeland hadde vore ein «høydare»!

Kva vil du gjere om du fekk vere ordførar i ei veke?

Då hadde eg vedtatt bygging av eit svømmeanlegg.

Kven fortener ein blomebukett?

Det må bli ho mor! Ho fortener alle blomane i verda.

Korleis er di draumeforside i Møre -Nytt?

«Klarsignal til bygging av svømmeanlegg i Ørsta».

Kva er ditt beste minne frå oppveksten?

Det er vanskeleg å kome på berre eit. Det må vere dei mange turane opp og ned Ellingsbakkane på veg til barneskulen med venar. Då fann vi på mykje artig som inkluderte blant anna leire, klatring og leik i elva. Det hende at vi brukte litt lenger tid enn vi hadde. Elles har eg mange gode minner frå timane på fotballbana.

Kva får deg til å le?

Det må vere når jentegjengen samlast, då ler vi mykje.

Kva er ditt favorittmåltid?

Italiensk mat er ein sikker vinnar. I tillegg er eg fan av husmannskost.

Kva er ditt favoritt dialektord?

Det kan eg ikkje kome på. Men etter å ha budd vekke i mange år, og i fleire delar av landet, er det lett å bli språkforvirra. Etter at eg flytta tilbake til Sunnmøre i fjor får eg ofte høyre på jobb at eg pratar breitt, og mange lurer på kvar eg er ifrå. Eg får også høyre at det er bra eg held på dialekta. Det er vel positivt?