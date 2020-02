Nyheiter

Even Myklebust stilte opp gratis for fjordhestlaget, og deltakaravgifta gjekk til Ørsta Hest AS. Dette var ei kjempeflott støtte til Ørsta Hest og alle dei tre laga, Ørsta Ride og køyreklubb, Vestri Islandshestforening og Ørsta og Volda Fjordhestlag.

Stor pågang

Kurset blei annonsert på Fjordhestlaget sine facebooksider, og var fullt etter berre omtrent ti minutt. Det var tre ulike rasar, fjording, shetlandsponni og islandshest, som deltok på køyrekurset, og medlemar frå alle dei tre ulike laga var representert på kurset. Dette var veldig kjekt!

Arbeidslyst

Etter ein regnfull vinter, såg ikkje det lyst ut for vêrmeldingane før helga. Alle deltakarane trossa vêr og vind for å delta på kurset. Det var både regn, hagl, snø, sol og vind i løpet av helga, så forholda var krevjande for både hestar og folk.

Med fyr i bålpanna, kaffi på termos og nysteikte vaflar klarte både kursdeltakarar og publikumarar, som kom for å sjå på, å halde varmen. Behovet for ein hall viste seg verkeleg! Arbeidslysta og viljen for å lære noko nytt er stor blant hestefolket, men det vil motivere meir for arbeidet om ein klarer å få tak over haudet til neste vinter.

Det nye styret i Ørsta Hest AS arbeidar godt saman for at vi skal få sett opp ein hall før neste vinter.

Arbeidet som ligg framfor oss no er å hente inn enda fleire pristilbod før vi til slutt skal velje kva leverandør vi skal gå for. Samtidig som ein arbeidar med å finne rette leverandøren av hallen, arbeidar vi også med å få auke kapitalen. Vi har sal av sponsorpakkar og gullhestesko, i tillegg til spleisaksjon som går føre seg no.