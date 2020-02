- Vi treng at alle innbyggjarane bidreg til at viruset får spreie seg minst mogleg

Nyheiter

Fredag kom helsetenesta i Ørsta og Volda med denne informasjonen:

Coronaviruset har no blitt påvist i Norge, og dette gjer at vi også lokalt må vere budd på at vi kan få påvist smitten her. Legevakta og fastlegane er budd på å kunne teste om det er aktuelt, men det er ikkje slik at alle som lurer på om dei kan vere smitta skal testast. Det er framleis slik at om du har symptom på luftvegsinfeksjon så er det mest sannsynleg at du har noko anna.

Folkehelseinstituttet har informasjon om kven som skal testast. Les oppdatert informasjon her før du eventuelt ringer til legen for å få råd. Ta kontakt med lokalt legekontor eller ring 116 117. Er du ein av dei som skal testast vil legen avtale direkte med deg korleis dette skal gjennomførast. Det er svært viktig at dei som kan ha smitten ikkje møter direkte opp på legekontora utan nærmare avtale.

Vi treng at alle innbyggjarane bidreg til at viruset får spreie seg med minst mogleg fart slik at vi i helse- og omsorgstenesta skal kunne gi god hjelp til dei som treng det. Derfor oppmodar vi alle om å følgje med på dei råda som blir gitt for at vi i størst mogleg grad skal lykkast. Både når det gjeld coronavirus og anna smittsam sjukdom bør vi ta hensyn til andre, og særleg tenke på å skjerme sårbare personar som eldre og små born.

Vi vil også minne på desse enkle råda:

Ha papirlommetørkle framfor munn og nese. dette beskyttar andre når du hostar eller nys. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så henda.

Bruk albogekroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask henda ofte og grundig, spesielt når du har vore ute blant folk.

Handdesinfeksjon med alkoholhaldig middel er eit godt alternativ når handvask ikkje er mogleg, til dømes når du er ute og reiser.