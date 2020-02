Støttar barnehage i slummen

Nyheiter

- I år har vi invitert Håvard Strand, busett i Volda, til å halde andakt. Anna Sæbø (13 år) også frå Volda, skal spele fele til oss. Far hennar, Per Christian Sæbø, spelar piano til. Vi gler oss til å høyre på begge to, skriv arrangørane Det Norske Misjonsselskap (NMS) i ei pressemelding.

Det blir elles matsal, åresal og loddsal. Halvparten av inntektene går til NMS sitt arbeid i slummen i Bangkok, resten av pengane går til liknande prosjekt i resten av verda.

- I Bangkok driv NMS mellom anna Lovsangshjemmet som er ein småbarnsbarnehage som ligg under motorvegen i Klong Toey-slummen. Dette er eit slumområdet med 300 000-400 000 menneske. Lovsangshjemmet har eit tilbod for barn i alderen 6mnd – 4år. Dei har eit samarbeid med Bangkok Patana School, som er ein internasjonal skule i storbyen, opplyser NMS.

- Basaren har eit barnevennleg program, lovar arrangøren