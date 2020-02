Nyheiter

Det vart eit svært vellukka langrenn på Bondalseidet tysdag. Nysnø, veldig fine skispor og klarvêr. Vinterens finaste kveld til no. 70 deltakarar stilte til start. Lett og rask løype for dei minste og meir utfordrande løype for dei som var eldre.

Endeleg var det nok snø til å halde skirenn. Og vi møtte mange blide barn som er klar til neste renn. Ørsta skisenter hadde lagt ned ein skikkeleg innsats for at det skulle verte ein kjekk kveld for alle.

Laurdag 29. februar er det kretsrenn for alle frå 11 år til senior og med innlagt sonerenn for alle frå 5 til 10 år. Premiering for dei yngste rett etter målgang.

Velkomen.