Framleis uavklart rundt importforbod for pels

Det fortel Nationen som har undersøkt korleis medlemmene frå ulike parti i næringskomiteen på Stortinget stiller seg til forslaget som blei fremja i fjor sommar om å forby import av pelsprodukt. Også Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) og Raudt har fått same spørsmålet.

Ifylgje avisa gjekk både Venstre, SV, og MDG i fjor inn for eit importforbod. Spørjerunden til Nationen viser at desse partia meiner det same i dag. Raudt og Arbeidarpartiet, som også har fått sms frå avisa, har enno ikkje svart på korleis dei stiller seg til eit importforbod mot pels.

Bengt Rune Strifeldt, som representerer Frp i næringskomiteen, er derimot mot eit forbod mot import av pels. Også Høgre og KrF er skeptiske til eit importforbod. Det same Geir Pollestad i Senterpartiet, sjølv om han i utgangspunktet meiner eit forbod hadde vore konsekvent.

– Men ein dumskap blir ikkje betre av å gjera ein ny. Så eg vil ikkje ha fleire forbod, seier han til avisa.

Etter oppsummeringa av undersøkinga konkluderer difor avisa med at det framleis kan bli lov å importera pelsprodukt – sjølv om pelsdyrnæringa blir lagt ned her i landet.