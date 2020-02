– Mykje av motivasjonen og drivkrafta mi er at eg er glad i heimbygda mi

Nyheiter

Tove Halse Digernes (47) er inne i sin femte kommunestyreperiode. Likevel er det fyrst no ho verkeleg har kome i posisjon. Som leiar for Ørsta Senterparti, som gruppeleiar for Senterpartiet i kommunestyret, og som leiar i samfunnsutvalet, har ho fått mykje makt.