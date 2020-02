Lagar nytt Escape room

Nyheiter

I fjor vart det laga Escape-room i Volda for første gong. No er det klart for andre utgåve.

– Frå 4. – 21. mars kan du oppleve eit nytt Escape Room i Volda. Det er utdanningsprogram for Medium og kommunikasjon ved Volda vidaregåande skule som står bak konseptet, heiter det i ei pressemelding.

For dei som lurer på kva Escape room er forklarar faglærar Håvard Krøvel-Velle det slik:

– Om du ikkje veit kva eit Escape room er så handlar det altså om at ei gruppe folk vert låst inne i eitt (eller fleire) rom, og må finne ein måte å kome seg ut innan ei gitt tidsramme. Dette oppnår ein ved å løyse eit sett med oppgåver gjennom samarbeid, kommunikasjon, kreativ tenking og – om ein står fast – eit hintsystem.

I fjor var Maurtua, gamlegymnaset i Volda, tilhaldsstad. Lokasjonen vert den same i år.

– Me debuterte i fjor med «MAURTUA ESCAPE I: Betrayal». Det viste seg å vere svært populært, og mange har etterspurt om det vert ei ny utgåve. No tilbyr me altså «MAURTUA ESCAPE II: Revival». Som tittelen tilseier vert konseptet ei vidareføring frå i fjor. Igjen inneber historia Einstein-familien, og handlinga føregår i fleire dimensjonar. Oppgåvene er utfordrande, og består av både analoge «puzzles» og oppgåver som involverer moderne teknologi, som VR og AR.