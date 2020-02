Barstadvik-avslag

Nyheiter

Det går fram av eit brev frå NVE til Ørsta kommune.

– Søknaden om massebasseng har lagt til vurdering hjå NVE over lengre tid utan at vi har hatt kapasitet til å prioritere den. Slik situasjonen er no, ser vi heller ikkje moglegheit for å prioritere søknaden i næraste framtid, og avslår difor søknaden om bistand, skriv fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen i NVE.

NVE minner om at kommunen og/eller elveeigarlaget kan søkje om tilskot til planlegging og/eller gjennomføring av sikringstiltak og habitatforbetrande tiltak.