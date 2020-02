Støttar næringsutvikling på Stennes

Nyheiter

Overfor formannskapet vert det rådd til å løyve 45.375 kroner til ei skredfarevurdering. Denne er naudsynt for å kunne gå vidare med planane om ei reiselivssatsing.

Det er ingen fastbuande på Stennes i dag, men dei to grunneigarane har kvar sine planar om reiselivsutvikling.

Einar Arne Stennes avvikla geitehaldet på sin gard for nokre år sidan. Etter det har driftsbygninga på garden stått tom. Bygget er i relativt god teknisk stand.

Han ønskjer difor å bygge den om til ein overnattingsstad for turistar. I søknaden viser til at Hjørundfjorden og Stennes er profilerte både i inn- og utland og at reiseliv er eit satsingsområde i Hjørundfjorden.

Sindre Stennes arbeidar med planar om å starte opp eit bryggjeri på Stennes. Det er tenkt lokalisert i driftsbygninga på hans eigedom. I tillegg er det planar om å bygge om bygget slik at det også kan haldast mindre lag i løda, der det kan serverast lokalt øl. Vidare vurderer Sindre Stennes å bygge utleigehytter på vestsida av garden.

– Alle desse tiltaka vil krevje ei kartlegging av skredfaren for å kunne gjennomførast. Ørsta kommune har opna for at verksemder kan søkje tilskot frå næringsfondet til skredfarevurdering der dette er naudsynt for å avklare om planlagde næringstiltak kan gjennomførast, kommenterer kommunedirektøren.

Dei to grunneigarane går saman om ei felles skredfarevurdering, og kommunedirektøren rår til at kostnaden vert dekt av næringsfondet.