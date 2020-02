- Set ned flyavgiftene, krev ordførarane

Nyheiter

Nok er nok, meiner ordførarane på Søre Sunnmøre og i Stryn, som er sterkt bekymra over Widerøe sine varsla kutt i rutetilbodet ved Ørsta/Volda lufthavn. Dei krev at flyavgiftene vert reduserte, slik at rutene kan driftast kommersielt.

«Det er urovekkande at Widerøe sine ruter frå den mest trafikkerte lufthamna på kortbanenettet med eit belegg på rundt 70 prosent ikkje er rekningssvarande. Dette viser at avgiftstrykket i luftbransjen har gått for langt», står det å lese i ei pressemelding frå ordførane Stein Aam (Ørsta), Sølvi Dimmen (Volda), Lena Landsverk Sande (Vanylven), Knut Erik Engh (Ulstein), Per Atle Kjøllesdal (Stryn), Olav Myklebust (Sande), Bjørn-Halvor Prytz (Herøy) og Bernt Brandal (Hareid).

Dei understrekar at eit godt rutetilbod er avgjerande for verdiskapinga i distrikta, og påpeikar at Søre Sunnmøre er ein av dei mest næringsaktive regionane i landet, og har svært mange bedrifter og tilsette i maritim næring og i oljeindustrien.

Vidare viser ordførarane til at flyplassen og gode rutetilbod er også viktig for offentleg sektor, særleg Høgskulen i Volda og Volda sjukehus. For å kunne levere utdanning av god kvalitet og sikre god tilgang på fagpersonell er ein avhengig av at regionen er attraktiv for busetting og næringsutvikling.

Ordførarane sluttar seg difor til brevet frå Utviklingsforum for Ørsta/Volda Lufthamn Hovden til finansdepartementet, samferdselsdepartementet og stortinget. Dersom dagens tilbod ved Ørsta/Volda skal halde fram, må staten redusere flyavgiftene slik at rutene kan driftast kommersielt, eller så må staten på nytt innføre statstøtte for å oppretthalde rutetilbodet på dagens nivå.