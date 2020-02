Vil rive kraftline

Nyheiter

Mørenett orienterer Ørsta kommune om planane, og viser til at det er SFE Nett som no eig ei 132 kV-stålmastline over Krøvelseidet, og at det er gjort vedtak om at denne skal rivast.

Mørenett har i tillegg to parallelle 66 kV tremastliner i same trase, på strekninga Haugen – Kroken. Desse går vidare til Vikebygda og Volda.

– Mørenett vil søkje NVE om å få overta konsesjonen for tre km av 132 kV-lina frå Haugen til Kroken, og samtidig rive den eldste 66 kV-lina mot Vikebygda på same strekket. Resten av 132 kV-lina frå kroken mot Leivdal er planlagt å rive i løpet av 2020, heiter det i orienteringa frå Mørenett.

Det vil verte eit informasjonsmøte om planane seinare.