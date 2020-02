Det varme smilet i augene

Nyheiter

Både ved merkedagar som 17.mai og Lucia, og dei siste åra gjennom prosjektet “Livsglede for eldre” i samarbeid med Ørsta videregåande skule. Det er i hovudsak dei eldste borna (3-6 år) som besøker Ørstaheimen.

Då eg og Hilde Karin Myklebust fekk dei aller yngste borna på vår gruppe i august var vi raske med å kontakte Kjersti Årøen på Hagestova om å få kome på jamnlege besøk.

Første turen vår var i september. Desse fem eittåringane hadde då gått i barnehagen i berre nokre veker, og var no på veg inn på eit ukjent og utrygt område. På Hagestova hadde dei venta på oss, og satt i ein stor ring i stolane sine då vi kom. Denne første gongen brukte vi lang tid på dei få metrane frå yttergangen og inn på avdelinga. Og heile besøket handla om at eg, Hilde Karin og ettåringane satt i ei klynge midt på golvet medan brukarane satt i stolane sine såg på oss. Dei hadde store smil og osa av kjærleg varme.

Dette ville vi gjere igjen!

Vi har besøkt Hagestova omlag ein gong i månaden. Frå barnehagen har også Christine Mo Raudøy vore i lag med oss.

Borna har blitt tryggare og har nærma seg meir og meir den store ringen med stolar fulle av godheit. Praten har gått og mimringa om yngre dagar, frå då dei sjølv var barn, og tida som småbarnsforeldre kjem stadig fram i lyset. Vi hentar fram gitaren og syng i lag og vi kjenner på dei gode kjenslene; smila, latteren, dei aller yngste som frydar seg i lag med dei eldre. Og den einaste oppgåva vi har akkurat der og då er å vere i lag og kjenne kor godt akkurat det er!

På eit av dei tidlege besøka tok Kjersti fram ei skål med druer, og det er noko av det beste desse små veit. Desse druene viste seg å vere viktige, for med dei vart vegen mellom borna og brukarane på eit magisk vis mykje kortare. Ein blir fort vener når ein deler på ei skål med druer.

No skriv vi februar og fleire av borna kjenner seg godt igjen på Hagestova. No vert vi møtt i yttergangen av brukarar som ventar på at vi skal komme. Borna er mykje meir trygge, og nokre vil endå til sitje i dei varme gode fanga. Du verden som nokre av brukarane har ønska og venta på det!

Eg, Hilde Karin og Christine går alltid ut frå Hagstova med opplevinga av at dette er noko av det viktigaste og kjekkaste vi gjer. Når vi ser gleda brukarane har av vårt vesle besøk, då rører det noko djupt inni oss. Vi betyr noko, verkeleg! Det er stort at noko så lite kan bety så mykje, rett og slett!

Om det skulle være slik at borna ikkje vil hugse dette når dei blir store, eller at brukarene har gløymt at vi var der allereie når dagen er slutt, så er opplevinga vi har der og då det aller viktigaste. Gode opplevingar er viktig å samle på!