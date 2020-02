Krev avgiftskutt og ferjepengar

Nyheiter

Det går fram av tilrådinga hennar overfor formannskapet om innspel til Norsk Transportplan (NTP).

Kommunane er bedne om å kome med innspel til den komande transportplanen, og fylkeskommunen skal samordne innspela, og sende dei vidare til Samferdselsdepartementet.

I forslaget til fråsegn frå Ørsta kommune, er flyplassen eit viktig tema.

– Rammevilkåra har no tvinga Widerøe til eit kritisk minimum av ruter til/frå Ørsta Volda Lufthamn Hovden. Ørsta kommune krev at ein straks og konkret reduserer avgiftsnivået

som treff kortbanenettet. Ørsta kommune meiner at finansieringa av kortbanenettet skal vere eit statleg ansvar, heiter det i forslaget til fråsegn.

At Widerøe no kuttar ein avgang på Hovden, aktualiserer saka for kommunedirektøren

– Over 60 % av trafikken er næringsrelatert, noko som gjer at denne flyplassen er ekstremt avgjerande for verdiskaping og busetting i vårt distrikt. I 2016 miste lufthamna alle FOT-rutene (statssubsidiert) til/frå Gardermoen. Der er ei kritisk grense mellom eit etablert rutetilbod og i kva grad dette tener etterspørselen. Det er avgjerande at næringslivet og innbyggarar har føreseielege rammevilkår for å kunne gjere

seg nytte av tenesta og oppretthalde kompetansen i regionen, heiter det i saksutgreiinga.

I fråsegna skal også vegsamband verte prioritert frå Ørsta kommune si side. For prosjekt over 200 millionar kroner, foreslår kommunedirektøren at Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga vert prioritert. Etter dei kjem Strynfjellsvegen.

For prosjekt under 200 millionar kroner, er Flyplasskrysset foreslått som fyrsteprioritet. For tiltak mellom Ørsta sentrum og Festøya er Liadal – Lianeset høgt oppe, og for tiltak i Ørsta sentrum er Osbrua på topp.





I saksutgreiinga tek kommunedirektøren også eit oppgjer med ferjepolitikken.

– Nasjonal Transportplan må no prioritere ferjefinansieringa på ein heilt annan måte. Privatpersonar og næringsliv langs heile kysten betalar for høge ferjeprisar. I 2020 ligg det an til ein stor auke i billettprisar både for fylkesvegferjer og riksvegferjer. Staten må også ta ekstrakostnadene ved at ferjene og nødvendig infrastruktur er lagt om til null- og lavutslepp. Dette rammar næringsliv, pendlarar og andre brukarar i Ørsta kommune, heiter det frå kommunedirektøren.