Uver i vente - orkan ved Stad

Nyheiter

Ved Stad kan kan vinden kome opp i ein middelvind i orkans styrke, melder Meteorologisk institutt.

Likevel, innover landet er det sør for Stad den kraftigaste vinden er meldt.

Fredag kom uveret innover land, og enorme snømengder og ufyseleg vêr stenger fleire fjellovergangar i Sør-Noreg. På Vikafjellet måtte brøytemannskapa gje opp kampen mot snømassane.

– Vi fekk beskjed frå Statens vegvesen om at vegen må haldast stengd i dag, seier dagleg leiar Anders Ekehaug i Ekehaug Maskin til yr.no.

Det er no gult farevarsel for mykje snø og vind på Vestlandet sør for Stad på fjellet i Sør-Noreg.

I Nordland er det venta høg vannstand og høge bølger. Flotoppen er mellom 23 og 01 i natt, og mellom 11 og 13 laurdag.

Det er også gult farevarsel for kraftige vindkast i Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Åtvarar mot skiturar

For tusenvis av elevar sluttar vinterferien for halve landet i helga, medan den startar for resten. No åtvarar meteorologisk om forferdelege vêrforhold i fjellet og ved kysten.

Statsmeteorolog Lars Andreas Selberg legg ikkje skjul på at det blir skikkeleg dårleg vêr langs Vestlandskysten og i fjellområda i Sør-Noreg.

– Om ein skal opp i fjellet, så er anbefalinga å bli heime... Det er forferdelege forhold. Det er ikkje noko særleg poeng å gå ut på ski då, seier Selberg.

Meteorologane har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast inn over land langs kysten og kraftig snøfokk i fjellet.