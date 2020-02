Rår til 90.000 til ølsatsing

Nyheiter

Pengane vert henta frå næringsfondet, og det er formannskapet som skal avgjere saka.

Urke restaurantdrift planlegg å etablere eit gardsbryggeri på Stennes. Bryggeriet skal inngå i, og utvide, Urke Kaihus sitt driftskonsept image med eige handverksøl.

Kommunedirektøren peikar på at dei ansvarlege for Urke Kaihus har fleire års erfaring innan restaurant- og utelivsbransjen. Dei har også kompetanse på både brygging, drift og marknadsføring.

– Kombinert med den spesielle lokaliseringa til Kaihuset har dei stor tru på at dette tiltaket vil skape vekst og betre driftsgrunnlag for verksemda. Visjonen er å verte eitt av dei unike og respekterte gardsbryggeria i Norge. All brygging og tapping skal finne stad i bryggeriet på Stennes. Det er inngått ein leigeavtale for det planlagde arealet i ei driftsbygning på Stennes, kommenterer kommunedirektøren.

Salet skal finne stad på Urke Kaihus. Målet er å skape ei unik merkevare med bakgrunn i det storslegne fjordlandskapet som Urke er ein del av. Under føresetnad om finansiering er planen å søke om naudsynte løyve for tiltak og tilverknad i løpet av våren 2020.

Urke restaurantdrift søkjer om 200.000 kroner i tilskot frå næringsfondet for å realisere prosjektet.

– Næringskontoret har vurdert søknaden og innstiller på å støtte tiltaket med 90.000 kroner. Kommunedirektøren er samd i at Urke Kaihus har eit stort potensial for vidare utvikling av drift og merkevarebygging. Eit gardsbryggeri vil medverke positivt til dette. Verksemda har hatt ei positiv utvikling sidan oppstarten og er allereie i ferd med å etablere seg som eit besøksmål i regionen. Kommunedirektøren går difor inn for å gje 90.000 kroner i tilskot til tiltaket, i samsvar med næringskontoret si innstilling, heiter det i saksutgreiinga.