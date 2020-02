Måtte ta ned bursdagsflagga for Kongen på grunn av sterk vind

Nyheiter

I dag rundar vår folkekjære konge Harald V 83 år, og det vert flagga frå alle offisielle flaggstenger.

Men i Volda bles det så ille at to flagg ved kommunale bygningar sleit seg ned. Avdeling for eigedom har difor ikkje sett anna råd enn å ta ned dei to andre flagga i Volda sentrum.

På Volda si heimeside står det følgjande:

«Det blir bestilt stormflagg som kommunen kan bruke når det er tilsvarande vêrtilhøve med sterk vind. Dette til orientering sidan flagga er tatt ned før offisiell firing. Vi håper på forståing for dette.»