Nyheiter

Interoptik Nymark flyttar til Hamnegata

Etter snart 40 år flyttar Interoptik Nymark til Hamnegata i Volda.

- Vi har vore i Halkjelsgata i 39 år. Før det låg vi i det gamle meieribygget, der vi flytta til i 1951. Grunna endra handle- og trafikkmønster bruker folk Volda sentrum forskjellig frå tidligare og vi har opplevd at nye kundar har hatt vanskar med å finne oss der vi har vore. Vi stod også framom ei planlagt renovering av butikkslokalet, fortel John Abraham Nymark.

- Då den siste leigetakaren i Hamnegata 21 ikkje ynskja å teikne ny leigekontrakt og lokalet, med ei av beste plasseringane i Volda, skulle seljast bestemte vi oss for å kjøpe og bygge vår draumebutikk med ein ny og moderne augehelse-klinikk, legg han til.

Butikken skal tilby eit godt utval av briller og solbriller i ei Etter moderne innpakning. Augehelseklinikken tilbyr blant anna optomap som den einaste på søre Sunnmøre. Dette er eit avansert digitalt kamera som skannar netthinna, og avdekkjer fire gonger meir av netthinna enn med tradisjonelle instrument.

- Elles så tilbringer folk stadig meir tid framom skjermar. Både på jobb og i fritida. Dette kan resultere i auka nærsyntheit og sletne auge. Begge deler kan vi idag hjepe med. Vi har faktisk blant anna dagslinser som bremser nærsyntutvikling, seier Nymark.

Som også tilbyr tørre auger-klinikk, og opplever at det dei siste åra har vore reine revolusjonen innan kontaktlinser.

-Vi har i dag kontaklinser som skifter farge, bremser nærsyntheitutvikling, er for ekstremt tørre auge, er progressive, er for skeive hornhinner eller særs lysfølsomme for å nemne nokre.