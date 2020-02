Yngve frå Ørsta – topp-undervisar

Nyheiter

– Eg er ikkje ein spesielt karismatisk person, seier Yngve Røe, utflytt ørsting. Likevel er han blant dei beste undervisarane i landet, i alle fall på papiret.

Røe er nemleg ein av dei aller første ved Oslomet som har fått status som merittert undervisar. Med statusen følgjer ein lønnsauke på 35 000 kroner.

– Lønna er ikkje viktig, men dette kan vere bra for karrieren min. Å vere merittert undervisar vil telje med når eg skal søke om å bli professor, seier Røe til Forskerforum.no.

Røe er førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved Oslomet.

Aldri har undervisning stått høgare på agendaen: Det skal leggast meir vekt på undervisning ved professoropprykk, og stadig nye senter for framifrå utdanning dukkar opp ved høgskular og universitet. Dosentløpet har vore undervisarane sin veg til toppen, men med dei nye meritteringsordningane som no kjem på plass ved alle institusjonar, vil også førsteamanuensar og professorar kunne søke om å bli «framifrå» undervisarar.

Røe meiner difor at undervisning har vorte ein viktigare karriereveg for vitskapleg tilsette:

– No blir det meir lønnsamt for vitskapleg tilsette å jobbe med undervisningsopplegg, og det som lønner seg for den enkelte, vil alltid få betydning. Det har berre ikkje gått opp for alle enno, meiner Røe.

Dei beste undervisarane står forresten ikkje nødvendigvis bak kateteret, skriv Forskerforum.

Tradisjonelle førelesingar kan vere på veg ut. Det finst mange internasjonale studiar som viser at studentar lærer mest av aktive læringsformer. Studiane viste at det ikkje er samsvar mellom kva studentane faktisk lærer, og korleis studentane opplevde si eiga læring. Medan studentane sjølve trudde dei lærte mest av å høyre på førelesingar, var det faktisk dette dei lærte minst av.