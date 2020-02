Coop-medeigarane får 83 millionar kroner

Nyheiter

Medeigarane i Coop Nordvest får utbetalt over 83 millionar kroner i kjøpeutbytte og bonusar for 2019.

- I Coop er vi stolte over å vere annleis, spesielt når overskotet skal bli delt og medeigarane får kjøpeutbyttet og bonusar utbetalt, seier Arild Sørlien, administrerande direktør i Coop Nordvest.

- Medeigarane er våre beste og mest lojale kundar, som kvar og ein har bidrege til at vi no utbetalar kjøpeutbytte og bonusar på 83,2 millionar kroner.

I tillegg til kjøpeutbytte på alt ein har handla i Coop sine butikkar, blir det utbetalt bonusar frå partnarfordelar og medlemsbonusar. Dei mest populære partnarfordelane er drivstoff frå Circle K og YX, samt forsikring frå If. Dei mest populære medlemsbonusane er medlemsbonus på frukt og grønt i Extra, Änglamark-bonus hos Coop Mega og babybonus hos Extra.

- I Coop blir det jobba kontinuerleg med å tilby våre medeigarar medlemsnytte både i butikkane våre og gjennom samarbeidsavtalar med eksterne aktørar. Medlemsfordelane er med på å gi medeigarane våre betre medlemsnytte, forklarar Sørlien.

Sørlien fortel at Coop Nordvest har over 153 000 medeigarar, og at det spesielt er dei yngre som har blitt medeigarar i 2019.