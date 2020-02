Styret stilte spørsmål ved om rektoren er habil

Nyheiter

Den 1. mars skal det tilsetjast ny dekan ved Avdeling for mediefag i Volda. På eit ekstraordinært styremøte 31. januar vart det stilt spørsmål ved om rektor Johann Roppen er habil i tilsetjingssaka. Det er Krhono.no som melder dette.

Styremøtet 31. januar kom i stand på svært kort varsel, og verken offentlegheita eller dei tilsette på Høgskulen i Volda vart informerte på førehand.

Etter ein arbeidskonflikt på avdelinga vart dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn omplassert i august i fjor. Planen var opphavleg at omplasseringa skulle vare eit halvår fram til 1. februar 2020, men perioden har blitt forlenga med ein månad.

Dermed er det no godt under to veker til ei løysing må vere klar: Anten at det kjem ein ny permanent dekan på plass, eller om Rotevatn kjem tilbake i stillinga.

På det ekstraordinære styremøtet røysta ti av av medlemmene for at Roppen var habil, mens eitt styremedlem røysta imot. Roppen sjølv var ikkje til stades på møtet.