«Vil statsråden gjeninnføre statlege kjøp på Hovden – Oslo?»

Nyheiter

– Vil statsråden gjeninnføre statleg kjøp på strekninga Ørsta/Volda – Oslo, og viss ikkje, kva grep vil regjeringa ta for å sikre eit betre flytilbod for privatpersonar og næringsliv i regionen?, spør Holen Bjørdal i eit skriftleg spørsmål til statsråden.

Kuttar rundtur Hovden – Oslo Widerøe kuttar frå 1. april ein avgang frå Ørsta-Volda lufthamn, Hovden, til Oslo. Også ein avgang frå Oslo til Hovden vert fjerna.

Holen Bjørdal syner til at Widerøe varslar kraftige kutt i rutetilbodet.

– Ved Ørsta/Volda lufthamn blir tilbodet redusert med ein rundtur til og frå Oslo. Sett i samanheng med dyrare billettar og redusert rutetilbod heilt sidan ruta vart kommersialisert i 2016, vil flytilbodet no verte uakseptabelt for pendlarar, innbyggjarar og næringsliv i regionen både kva gjeld pris og frekvens, kommenterer Holen Bjørdal.

Han meiner eit godt flytilbod er heilt avgjerande for ein region i vekst, og for eit næringsliv som er avhengig av marknadskontakt og tilgang på kompetanse.

– Dei siste åra er det blitt dyrare å pendle med bil, og ferjeprisane har stige kraftig. Folk i distrikta toler ikkje eit svekkja flytilbod i tillegg. Det er no heilt nødvendig med politiske grep for å sikre at det framleis skal vere attraktivt å bu og arbeide, samt mogleg å etablere og drive næring i distrikts-Noreg.