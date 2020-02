Fryktar ytre rappar ekspressen til Ålesund

Nyheiter

– Det ber gjort vedtak i kommunane i ytre der dei ynskjer at ekspressen skal gå via Dragsund i staden for via Vartdalsstranda. Det vil vere uheldig, for då misser rundt 1.300 som bur på strekninga Ørsta – festøya busstilbodet sitt, sa Per Ivar Lied (Sp) i kommunestyret.