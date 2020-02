Bad om 2,2 millonar, fekk 57.000

Nyheiter

Ørsta kommune har dei siste åra vore ein flittig brukar av 50/50-midlane. Det er midlar fylkeskommunen set av til trafikktrygging, under vilkår av at kommunen yter like mykje.

Då trafikktryggingsnemnda i september prioriterte prosjekta for 2020, vart ni prosjekt sett på søknadslista til fylkeskommunen.

Nye veglys i Morkagjølet vart prioritert på fyrsteplass. Og det er også det einaste prosjektet som får midlar. Totalkostnaden er 114.000 kroner, og kommunen får 57.000 kroner.

Dei prosjekta som fylkeskommunen har vraka, er desse: Nye veglys Sæbønesvegen/Flatnesvegen, fartshumpar i Støylevegen og Bakkevegen, veglys i Enokmarka og i Hagevegen, veglys i Ytrehovdevegen, autovern i Hagevegen og gang- og sykkelveg frå E39 til Hovdebygda Idrottplass.