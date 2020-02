Her går Otol-fonna i sjøen

Nyheiter

Fonna frå Otola i er ei av dei mest dødbringande nokon gong i Hjørundfjorden. 1. juledag 1770 , altså for 250 år sidan, miste 27 menneske livet då kyrkjebåten til Bjørke vart tatt av denne fonna. Hendinga vart markert i jula av folk på Bjørke.

I dag gjekk det langt mindre dramatisk for seg, enn for 250 år sidan. Kåre Myklebust, som bur på Leknes, rett over fjorden for Otola, fanga inn raset med kameraet sitt.

- Fonna gjekk i sjøen, men var ikkje stor. Ho gjekk midt i skiskytar-sprinten, fortel Kåre Myklebust.

Det har kome ein god del snø i høgda denne veka, og med mildare ver aukar rasfaren.