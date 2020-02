– Skal spegle mangfaldet i samfunnet

Nyheiter

Kulturdepartementet har utnemnt ein ytringsfridomskommisjon. Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda, er ein av dei atten medlemmane i kommisjonen.

– Medlemmene i kommisjonen speglar mangfaldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at dei har eit sterkt engasjement for ytringsfridomen, og at dei – på kvart sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sa kulturminister Abid Raja (V) då han presenterte den nye kommisjonen fredag.

Tilak mot falske nyhende er eit tema som kommisjonen skal arbeide med.

Desse er med i ytringsfridomskommisjonen: