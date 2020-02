Nyheiter

Programmet går på TV-Noreg for tida med høge sjåartal. Neste år kan det kanskje vere lokale fjell eller fjordar som er arena for kjendisar som møter både fysiske utfordringar, og ikkje minst: utfordringar med å samarbeide og vere tett saman med andre kjendisar.

TV-selskapet bak serien har vendt seg til fleire kommuner, mellom dei Volda, med førespurnad om dei kan kome på besøk for å spele inn neste sesong i august 2020.

"Nå er vi på utkikk etter nye eventyr våre kjendis-deltakere kan begi seg ut på. Vårt mantra er å gi det norske folk reiselyst i eget land, skriv Eirik Hamre i Nordiske film i eit brev til Volda kommune.

Filmselskapet oppmodar kommunen til å vere frampå dersom den ønskjer besøk, og med det profilering av lokale attraksjonar.

"Produksjonen er opptatt av å gi tilbake, så la oss sammen finne frem til kule måter vi kan eksponere kommunen din på tv", står det i brevet.

Det er i alt femti personar i følget. Deltakarane søv ute og treng fine teltplassar. Filmfolka søv inne og treng campingplasser, hytter, motell eller hotell.

"Vi ønsker ikke noe direkte støtte til oss i produksjonen, men mange av overnattingsstedene strekker seg tradisjonelt langt økonomisk for å ha oss på besøk. Finnes detmidler i kommunen til å støtte et lokalt overnattingssted som vil huse oss? Ruta for neste sesong landes fortløpende, så la oss sammen finne noen gode løsninger innen kort tid!", skriv filmselskapet.





Nordisk film TV AS v/ Eirik Hamre