Køyrde utan førarkort og møtte ikkje i retten

To gonger vart den tiltalte stoppa utan gyldig førarkort. No er han dømd til fengselsstraff på vilkår.

I oktober 2018 og oktober 2019 vart mannen stoppa av politiet. Begge gongane hadde ikkje tiltalte gyldig førarkort. Mannen var og tiltalt for å ikkje møte til soning for ein tidlegare dom.

Tiltalte møtte ikkje til rettsforhandlingane i Søre Sunnmøre tingrett. Han vart frifunnen for å ikkje møte til soning. For køyring utan gyldig førarkort fekk mannen ei fengselsstraff på 26 dagar. Straffa vert utsett med ei prøvetid på to år. Mannen var dømd til å betale sakskostnader på 1.000 kroner.