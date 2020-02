Ventar sterk motstand, men satsar på poeng

Nyheiter

Laurdag er det Randaberg som er motstandar.

– Laget frå Stavanger har vore eit av dei desiderte topplaga dei siste åra. Sist sesong tapte laget cupfinalen, men denne sesongen gjekk dei heilt til topps i cupen. Før denne sesongen har laget vorte styrka med tre spelarar frå Toppvolley Norge, skriv KFUM Volda i ei pressemelding.

I heimekampen mot Randaberg vann KFUM Volda overtydande dei to første setta, men då kom Randaberg tilbake og vann dei tre neste setta og kampen 3–2.

Søndag står Toppvolley Norge på andre sida av nettet. Laget er samansett av elevar frå toppsatsinga til volleyball-Noreg. Dette er ein internatskule i Suldal, som kombinerer volleyball og skulegang på vidaregåande nivå. KFUM Volda har i mange år levert spelarar til denne skulen.

– KFUM Volda må i dei komande kampane sikre nokre poeng, som kan gje plass i sluttspelet. Dei to laga som hamnar på første og andre plass i grunnserien vil vere direkte kvalifisert for semifinalen i sluttspet. Dei som kjem på plass 3–6 vil kjempe om dei to siste semifinaleplassane. Det er i dette selskapet Volda-damene må ha ambisjonar om å kome slik det ser ut no, seier Håkon Bø i KFUM Volda

Voldadamene møtte overmakta mot serieleiar Koll sist helg, men er revansjelystne.

– KFUM Volda har framleis fjerdeplassen på tabellen, men bør prøve å knipe poeng mot to sterke motstandarar til helga, seier Håkon Bø.