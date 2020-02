Krev fengselsstraff på eitt år og to månader

Nyheiter

Aktor Lena Katrin Romestrand meiner at den samla straffa for mannen er som tiltalt for mellom anna narkotikabrotsverk, biltjuveri, fleire promillekøyringar er på eitt år og seks månader i fengsel. Det kom fram i prosedyren til politiadvokaten i Søre Sunnmøre tingrett onsdag. Tiltalte erkjente straffeskuld for alle tiltalepunkta sett vekk frå biltjuveri.