Northug kjem til Volda

Nyheiter

Petter Northug deler si gulloppskrift når han opnar årets X2-festival 16. april.

Northug, som seinast i helga gjekk NM-stafett for Strindheim, vert eit trekkplaster under årets X2-festival. Den populære trønderen vil stå for opninga av festivalen med hovudsete i Volda og vil halde foredrag.

–Vi gler oss til å vise Petter kva Sunnmøre har å by på, dette blir ein rå start på 15 års-jubileumet vårt, seier festivalsjef Mathias Remmereit.

– Då Petter var liten var hans store draum å bli ein god skiløpar, det var berre eit problem; han tapte stort sett alle skirenna. Trass i dette gav han ikkje opp, han kjempa vidare og greidde etter kvart å ikkje berre bli god, men ein av verdas beste. Etter Northug slo igjennom som tjueåring i 2006 har han vunne slåande tretten VM-gull, kor sju av dei er individuelle. Han har to imponerande OL-gull og heile 38 enkeltsigrar i verdscupen, som førte til at han vann verdscupen samanlagt i 2009/2010 og 2012/2013. Men korleis klarte han eigentleg dette? Høyr heile historien i Volda, skriv festivalen i ei pressemelding.

Northug vil møte folket, naturen og prøve å få med seg mest mogleg av det festivalen og Sunnmøre har å by på.

– Han vil bli med å opne festivalen, i tillegg til å halde eit eksklusivt og skreddarsydd foredrag som vil få oss eit stort steg nærare skikongen.

Det ryktast at han vil teste Sunnmørsalpane om veret tillet det.

– Dette er eit av fleire høgdepunkt under festivalen som feirar 15 år i 2020. Med eigen dokumentarfilmproduksjon, konsertar, foredrag og spektakulære konkurransar som alle kan få med seg frå fjord til fjell, heiter det i pressemeldinga.