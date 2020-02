- No må du bremse!

Nyheiter

Yrkessjåfør Bjørn Erik Ovesen måtte snarrådig trykke bremsen heilt inn like etter at han passerte ferjekaia i Volda måndag kveld. To fotgjengarar, utan refleks, gjekk langs vegen og det kom møtande bilar som ikkje reduserte farta. Ovesen meiner at nestenulykka var graverande stygg.

– Eg syns dette var skremmande og det skjedde fort. Som yrkessjåfør har eg sett mykje på vegane opp gjennom åra, men det eg opplevde i går var graverande stygt. Fotgjengarane var veldig nære å bli påkøyrde. Bilen som kom imot kan ikkje ha vore mange centimeter ifrå dei i ei fart på 50–60 kilometer i timen. Fotgjengarane burde ikkje ha vore der og bilføraren burde vore meir oppmerksam. Eg stod på bremsa og trur at det var med på avverje at det ikkje gjekk gale, seier Ovesen.

Heile situasjonen vart filma med eit dashbordkamera. Hendinga skjedde måndag kveld klokka 20.49. Ovesen hadde køyrt gjennom Volda sentrum og var på veg i retning Ørsta.

– Dette er ei strekning eg har køyrt mange gonger. Frå ferjekaia og opp mot toppen er det smalt og skummelt. Eg forstår ikkje at vegen har blitt utbetra. Det er noko som burde blitt gjort lenge sidan.

Yrkessjåføren er glad for at det ikkje gjekk gale i mørket måndag.

– Oppmodinga mi er at folk må bruke refleks. Dei som køyrer må vere vakne og skjerpa, spesielt i mørket. Er du trøtt så tek du deg ein pause på fem minutt.