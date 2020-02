Nyheiter

Produksjonen må reduserast med 6 prosent i Nordhordland til Stad og Stad til Hustadvika.

– Me vil no for første gong redusera produksjonskapasiteten i desse områda for at villaksen skal få betre forhold, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Produksjonskapasiteten blir halden på staden kvil i områda Karmøy til Sotra og Andøya til Senja, medan resten av dei ni oppdrettsområda av laks, aure og regnbogeaure kan auka kapasiteten inntil 6 prosent.