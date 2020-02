Den nye ferjekaia i Volda klar til bruk

Nyheiter

Onsdag 5. februar blir den nye ferjekaia i Volda teken i bruk.

- Me har fått spent opp fjellforankringane, slik at det no er klart for at trafikken kan flyttast over på den nye ferjekaia. Arbeidet har vore utfordrande og tidkrevjande grunna vanskeleg fjell på sjøbotn, men no er endeleg problema løyste, seier prosjektleiar Olav Megrund i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Opphavleg skulle ferjekaia vere klar for eit halvt år sidan, men ufordringane med fjellet førte til forseinkingar. Fristen for ferdistilling var utsett for entreprenøren.

- Bortsett frå mindre endringar av køyremønsteret på land, vil ikkje dei ferjereisande merke så mykje til at trafikken no blir flytta over på nyekaia, seier Megrund.

Statens vegvesen opplyser at det ikkje er avgjort om den gamle kaia skal rivast som planlagt eller bli beredskapskai. Dette er ein pågåande diskusjon mellom Statens vegvesen og Volda kommune.

Den nye ferjekaia i Volda er 108 meter lang, med liggekai på utsida. Kaia er tilrettelagt for lading for dei nye hybridferjene på sambandet. Det skal byggjast nytt venterom med toalett ved kaia, og lagast til gang- og sykkelveg langs sjøkanten. Dette arbeidet startar så snart situasjonen med gamlekaia er avklart.

Det er K. Nordang AS som er hovudentreprenør for kaiarbeida, og kostnadsramma for alle arbeider i samband med ferjekaia ligg på 110 millionar kroner.