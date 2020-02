Straumprisen i Noreg har ikkje vore lågare sidan 2007

Nyheiter

Den gjennomsnittlege straumprisen for januar er den lågaste på 13 år ifølgje kraftbørsen Nord Pool.

Straumprisen for Oslo vart i januar berekna til 24 øre per kilowattime (kWh) utan moms og påslag. Til samanlikning var snittprisen i Oslo for årets første månad i fjor over dobbelt så høg, 55 øre per kWh.

Også resten av landet hadde låge gjennomsnittlege straumprisar i januar. Kristiansand og Bergen enda på 24 øre per kWh, medan Molde, Trondheim og Tromsø enda på 23 øre per kWh.

– Vi bereknar straumprisane for kvar time kvar dag, og straumprisane reflekterer situasjonen i marknaden, seier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Poo.l