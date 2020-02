Nyheiter

Ja, meiner Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT):

– I samsvar med trendane i samfunnet generelt, ser me at interessa for «lågutsleppsaktivitet» veks. Turmål ein kan nå med kollektivtransport, turmål i eigen kommune eller fylke og turar på sjølv- og ubetente hytter blir stadig meir populære.

DNT har hatt ein jamn medlemsvekst dei siste 20 åra. Organisasjonen har også merka ei klar utvikling det siste tiåret med fleire som går toppturar, både på sommar og vinterstid.

– Den jamne medlemsveksten stadfestar det me ser elles i samfunnet, at friluftsliv er i kraftig medvind, skriv Solvang i ein e-post til Nynorsk pressekontor.

– Friluftslivet er ein versting

Økofilosof Per Ingvar Haukeland er førsteamanuensis og seniorforskar ved Universitet i Søraust-Noreg og arbeider til dagleg med friluftslivsstudiar. Han er oppteken av at ein skal finne tilbake til sin forbindelse til naturen, det han sjølv kallar «naturnærvær».

– Friluftsliv vart i ein studie frå 2007, beskrive som ein versting når det gjeld klima og energiforbruk. Spesielt med tanke på to forhold: mykje reising og utstyr. Samstundes som vi er opptekne av å oppleve naturen, kan vi også bidra til å øydeleggje den. Denne problemstillinga kan ein kalle for berekraftparadokset i friluftslivet, seier Haukeland.

Speglar trendane

Han meiner trendane i friluftslivet samsvarar med trendane elles i samfunnet.

– Det siste tiåret har folk kjøpt meir og reist meir, noko som igjen speglar måten mange utøver friluftsliv på.

Studien Haukeland viser til er frå Vestlandsforsking , og viste at friluftsliv er det tredje verste du kan gjere på fritida med tanke på miljø.

– Studien bidrog til diskusjon rundt tematikken. Dei siste åra har bevisstheita auka rundt klima og energi, og eg trur det vil skje mykje dei neste tiåra, seier Haukeland.

Ikkje berre ei retning

Han meiner det er viktig å peike på at friluftslivet er variert, og set att ulike økologiske avtrykk. Frå lange reiser med dyrt utstyr, til gåturar i nær-naturen. Såleis vil han ikkje seie at trendane i friluftslivet det siste tiåret er einsidig negative.

– Av dei ulike formene for friluftsliv, har det lenge vore ein trend med store variasjonar av nye aktivitetar, som for eksempel elvekajakk, stisykling og meir risikosport, der folk reiser langt og bruker spesialisert utstyr, seier Haukeland.

– Om ein ser framover, kva trur du vil vere trendane då?

– Problemet til friluftslivet, slik forskarar ser det, er for mykje reising og utstyr. Som ein respons vil vi sjå ei fornya interesse for det nære friluftslivet, og ei auka interesse for å kjøpe brukt, reparere og lage eige utstyr. Reising og utstyr vil alltid vere der, men folk må prioritere og sjå sine vanar endå meir i samanheng med klima og miljø.

Frivillige endringar og politisk innsats

Økofilosofen kallar seg ein forsiktig optimist. Han håper på ei endring mot eit friluftsliv der ein forbrukar mindre og tek betre val med tanke på miljø og klima. Nøkkelen trur han ligg i ein balanse mellom frivillige endringar og politisk innsats. Ein stor politisk snuoperasjon trur han derimot ikkje at vi kan vente oss i næraste framtid.

– Det må jobbast på fleire kantar. Men vi ser ei trend der folk byrjar å bruke nær-naturen i større grad og blir meir bevisste forbrukarar. Dei neste tiåra håpar eg går i ei retning der vi i enno større grad ser menneske og naturen som ein heilskap, og får ei betre forståing for at dersom vi øydelegg naturen, øydelegg vi for oss sjølv.

Mental helse

Vidare meiner han vi vil bevege oss vekk frå å sjå friluftsliv hovudsakeleg som fysisk aktivitet, til noko som handlar om mental helse.

– Eg trur det vil bli meir fokus på korleis det å vere i naturen er med å gi meining, helse og livskvalitet. Friluftslivet vil i endå større grad kome inn i skuleverket, i rehabilitering og terapi. Mange er også allereie i gang med å oppdage alle moglege friluftseventyr som kan gjerast nær heimplassen i by og bygd, seier Haukeland.

Ikkje overraskande håpar turistforeininga at endå fleire vil ta i bruk deira hytter, som eit ledd i å minke klimaavtrykket i friluftslivet.

– Noko av det beste kvar og ein av oss kan gjere på vegen mot eit lågutsleppssamfunn, er å drive eit friluftsliv i nærområdet, der tida blir brukt på sjølve turen og ikkje reisa til og frå, meiner generalsekretær Solvang i DNT.