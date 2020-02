Ny helgeskribent

Nyheiter

Runar Gudnason har så mykje å gjere at han ønskjer å trappe litt ned på si faste helgespalte, som har stått i avisa kvar tredje veke.

No har Vidar Mørk sagt ja til å bli ny skribent, og får dermed spalta «Vidar i helga.»

Mørk har vore lærar ved Ørsta Ungdomsskule i meir enn ein generasjon. I tillegg har han vore engasjert i fleire område i kristenlivet i bygda.

– Eg har sjølv hatt Mørk til lærar, til liks med mange ørstingar, og har stor respekt for han. Mørk har klare meiningar, og eg er glad for at han har sagt ja til å dele sine tankar og synspunkt med våre lesarar i denne spalta, seier redaktør Svein Aam i Møre-Nytt.